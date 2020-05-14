Под Краматорском во время учений погибли майор и сержант ВСУ
2020-05-14 16:45:00
По данным СМИ, военные погибли во время отрабатывания десантирования в воду
13 мая на Донбассе возле Краматорска погибли двое военнослужащих - майор Андрей Суприган и сержарт Дмитрий Кузьменко. Об этом говорится в сообщении львовского Лицея им. Героев Крут в Facebook.
"13 мая возле Краматорска трагически погибли два военнослужащих: наш выпускник, заместитель командира воинской части майор Суприган Андрей Валерьевич, а также еще один военнослужащий из состава Сил специального назначения сержант Кузьменко Дмитрий Павлович", – сказано в сообщении.
Zaxid.net со ссылкой на коллег Супригана пишет, что майор и сержант погибли во время учений в зоне ООС, когда отрабатывали десантирование в воду.
Суприган служил в 47-м отдельном отряде специального назначения. В 2008 году закончил Львовский лицей имени Героев Крут в 2008 году, а затем Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях на Донбассе.
Выполнял боевые задачи в различных точках на Донбассе: Кутейниково, Верхнеторецком, Кряковке, Гранитном, Степановке, Водяном, Широкино, Дебальцево, а также по линии разграничения, на вражеской территории.
Указом Президента Украины в 2015 году награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2016 году – орденом Богдана Хмельницкого II степени.
Вместе с ним погиб еще один военнослужащий из состава Сил специального назначения сержант Кузьменко Дмитрий.
Кроме того, вчера от пули снайпера погиб еще один украинский военный. Погиб старший солдат 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского, 24-летний Александр Карпик под Катериновкой Луганской области в среду, 13 мая, передает Україна молода.
Как ранее сообщал Фокус:
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что сейчас на оккупированных территориях зафиксировано более 400 случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено только около полутора сотен подобных случаев.
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