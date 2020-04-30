В ОРДЛО больницы переполнены больными с Covid-19, – командующий ООС

Местные "власти" скрывают информацию о количестве заболевших коронавирусом

На оккупированной части Донбасса ситуация с распространением коронавируса, о которой говорят местные "власти", не отвечает реальной.

Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, пишет Укринформ.

По его данным, сейчас на оккупированных территориях зафиксировано более 400 случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено только около полутора сотен подобных случаев.

По словам Кравченко, российское командование "реализует неотложные меры по защите именно военнослужащих ВС РФ – все медикаменты и соответствующие средства направляются в первую очередь на потребности российских военных".

"В настоящее время количество больных коронавирусом в России превысило число инфицированных в Китае. Поэтому во время ротации российско-оккупационных войск наблюдается и существенное увеличение заболеваемости на временно оккупированных территориях Донбасса", – объяснил командующий ООС.

Он отметил, что в ОРДЛО большинство заболеваний с похожими на COVID-19 симптомами квалифицируются как пневмония или ОРВИ.

"В сфере здравоохранения ситуация в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения переполнены больными гриппом и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования", – рассказал Кравченко.

При этом местный медперсонал обязали под расписку не разглашать сведений по эпидемиологической ситуации, добавил он.

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