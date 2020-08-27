Киевский инновационный парк UNIT.City примет Форум МСП «Перезагрузка 2020» 4 сентября
4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City пройдет Форум МСП "Перезагрузка 2020". Участники мероприятия – представители малого и среднего бизнеса, а также 40 известных в мире предпринимательства спикеров.
Главная цель Форума – помочь малому и среднему бизнесу определить перспективные направления в мире, который стремительно меняется, вооружиться необходимыми знаниями и инструментами, вдохновившись на мощный старт.
Для кого Форум?
• Для владельцев бизнеса, которые хотят расширять свое дело
• Для менеджеров и руководителей ключевых корпоративных направлений
• Для новичков, у которых есть перспективная бизнес-идея
Участники Форума соберутся, чтобы получить советы из первых рук о том, как пройти полный путь от возникновения идеи до организации функционирующего бизнеса. Где искать финансирование? Какие сферы будут расти во время кризиса? Как собрать эффективную команду? Опытные успешные предприниматели и руководители компаний потратили долгие годы на поиск ответов на эти вопросы и теперь готовы делиться знаниями.
В числе экспертов Форума:
- Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture
- Константин Евтушенко, Управляющий партнер UNIT.City
- Андрей Слабинский, Директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики
- Наталья Морозова, CEO Havas Creative Group Ukraine
- Грант Даян, сооснователь компании OMO Systems
- Александр Соколовский, основатель торгово-производственной компании "Текстиль-Контакт"
- Борис Шестопалов, Совладелец и CEO HD-group, основатель GFS group
- Евгений Мокин, Основатель, CEO в Median ads
Организатор Форума МСП "Перезагрузка 2020" – Киевский международный экономический форум.
Партнеры Форума – MasterCard, OMO Systems, FREEDOM finance, OKKO GROUP.
Подробная информация о спикерах и панельные дискуссии Форума доступна ТУТ.