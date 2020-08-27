600 тысяч вкладчиков и 250 миллионов долларов. СБУ сообщила о блокировании финансовой пирамиды

СБУ блокировала деятельность организованной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинцев, говорится в официальном сообщении.

Установлено, что вкладчиками "пирамиды" стали не менее 600 тыс. граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками, составляет около $250 млн.

В сообщении не говорится, о какой именно пирамиде идет речь, однако на опубликованных фотографиях можно увидеть магазин ювелирных изделий, напоминающий по виду B2B Jewerly, и некие бумаги, напоминающие ее же "сертификаты".

"Сотрудники СБУ задокументировали, что к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц", – говорится в сообщении.

Как утверждают в СБУ, с начала 2019 года организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил арест на активы злоумышленников: личные и оформленные на подконтрольные юридические лица.

Напомним, 10 августа Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала перечень потенциально фиктивных финансовых проектов, в который попала и B2B Jewelry. Говорится, что это проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего. B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, "следовательно отсутствуют ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта", – говорится в сообщении НКЦБФР.

Ранее Нацкомиссия обратилась в полицию по поводу B2B Jewelry. Регулятор предупреждает, что этот проект "социально опасен", ведь его конечной целью может быть незаконное завладение средствами вкладчиков.