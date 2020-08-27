Донецкие боевики ввели смертную казнь, – ООН

Оккупационные власти в так называемой ДНР ввели смертную казнь за совершение некоторых преступлений. Уже известно о двух случаях, где "суд республики" вынес смертный приговор.

Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, неофициальный перевод которого появился в сети.

На момент публикации доклада "приговоры" оккупационного "суда" еще не были приведены в силу.

Как отмечается в докладе, управление обеспокоено фактом введения смертной казни на временно оккупированной территории Донецкой области, ведь в первые годы войны на Донбассе незаконные вооруженные формирования уже проводили казни.

Ранее Офис генерального прокурора начал расследование против более 100 иностранцев, которые, вероятно, участвовали в преступлениях против Украины на оккупированной части Донбасса в составе незаконных вооруженных формирований, подконтрольных России.