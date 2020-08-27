Полиция пока рассматривает нападение под Харьковом как хулиганство

В сообщении Нацполиции говорится, что вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители общественной организации, и заставили его остановиться. После этого из "Мицубиси" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В настоящее время машины нападавших установлены, лица задержаны.

Напомним, хулиганством является грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Хулиганство может заключаться в причинении телесных повреждений, побоев потерпевшим, повреждении чужого имущества, длительном и упорном препятствовании нормальной работе общественных заведений и т.п. Исчерпывающего перечня хулиганских действий нет.

Важным признаком хулиганства является мотив его совершения. Хулиганством являются действия, совершенные исключительно по мотиву явного неуважения к обществу (стремление показать свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе, самоутвердиться за счет унижения других лиц).

Существует также "квалифицированное" хулиганство, то есть преступление, совершенное при обстоятельствах, которые свидетельствуют о большей общественной опасности и влекут за собой более строгое наказание (например, совершение хулиганства группой лиц; с сопротивление сотруднику полиции; с применением оружия и т.д.).

Самое строгое наказание за квалифицированное хулиганство (без сопряжения с другими преступлениями) – лишением свободы на срок от трех до семи лет.