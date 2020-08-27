Нападавшие на автобус под Харьковом задержаны, – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападавшие на автобус объединения "Патриоты – За жизнь" задержаны.

По его данным, в результате нападения были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один получил черепно-мозговую травму. Погибших нет.

"Политическим партиям и вообще кому бы то ни было Конституцией Украины запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили", – заверил Геращенко.

Напомним, о нападении сообщил руководитель движения, народный депутат Илья Кива. "Под Харьковом на трассе Киев – Харьков был заблокирован автобус, который перевозил людей из организации "Патриоты – За Жизнь". Заблокирован людьми, принадлежащими к группам "Азов" и "Национальный корпус", – сказал он.