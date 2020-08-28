Почетный первый дан степени мастера: Зеленский получил черный пояс по карате

Президент Украины Владимир Зеленский стал обладателем черного пояса по карате.

Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Как сообщается, во время рабочей поездки в Кировоградскую область Зеленский посетил специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва.

"После завершения занятия воспитанники школы подарили президенту диплом почетного первого дана степени мастера и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта – традиционное карате", – говорится в сообщении.

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Во время визита Зеленский также встретился с юной спортсменкой Арианной Мурженко, попавшей в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. Также глава государства посмотрел, как проходят тренировки детей в секции карате.

Кстати, несколько лет назад девятилетняя украинка Юлия Билякова из города Смела Черкасской области победила на Кубке мира по карате Годзю-рю.

В феврале новое Госагентство по спорту возглавил президент украинской федерации карате Сергей Левчук.