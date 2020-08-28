САП частично закрыла "дело Роттердам+". В НАБУ пообещали обжаловать это решение

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о частичном закрытии уголовного производства так называемого "дела Роттердам+". Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП на странице в Facebook.

При этом в САП утверждают, что полностью уголовное производство не закрыто и досудебное расследование будет продолжаться в дальнейшем. Закрыто дело лишь в части в отношении подозреваемых.

В САП уточнили, что это произошло в связи с ограничением сроков досудебного расследования, определенных УПК Украины, и отсутствием других источников доказательств. Соответственно получить достаточно улик для доказательства вины подозреваемых пока невозможно.

"Учитывая изложенное, составлено постановление, в соответствии с которым 27.08.2020 уголовное производство закрыто в части в отношении подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения", – говорится в комментарии САП.

Тем временем в НАБУ пообещали обжаловать это решение, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых", – утверждают в НАБУ.

В Бюро утверждают: экспертиза подтвердила, что действия 6 лиц нанесли потребителям 18,87 млрд грн убытков.

Напомним, что расследование дела началось в марте 2017 года. А в 2019 году Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и арестовали заочно двух подозреваемых по "делу Роттердам+".

Отметим, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам - Роттердам - Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019, после введения рынка электроэнергии.