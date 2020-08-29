Статистика коронавируса в Украине на 29 августа: новый антирекорд – 2481 заболевший
По состоянию на утро 29 августа, в Украине зафиксирован очередной антирекорд – 2481 случай коронавируса (сутками ранее было 2438). Выздоровели 1055 человек, умер 41 инфицированный. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, за время эпидемии в Украине подтвердили 116 978 случаев коронавирусной болезни. При этом 56 138 человек уже побороли болезнь.
Всего умерли от вируса 2492 человека.
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (265 случаев), Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190) и Ивано-Франковской (182) областях.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 14 168 заболевших (190 за сутки);
– Киев – 12 984 (265);
– Черновицкая – 9997 (142);
– Ровенская – 9019 (98);
– Ивано-Франковская – 8843 (182);
– Харьковская – 8691 (247);
– Закарпатская – 7385 (83);
– Одесская – 6921 (170);
– Киевская – 5489 (92);
– Тернопольская – 5705 (227);
– Волынская – 5370 (50);
– Винницкая – 5370 (50);
– Житомирская – 3155 (92);
– Хмельницкая – 2297 (103);
– Днепропетровская – 2236 (74);
– Черниговская – 1745 (69);
– Запорожская – 1520 (33);
– Черкасская – 1482 (92);
– Сумская – 1398 (37);
– Донецкая – 1369 (51);
– Николаевская – 1118 (41);
– Кировоградская – 795 (5);
– Полтавская – 738 (33);
– Херсонская – 386 (12);
– Луганская – 295 (21).
В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Ранее СМИ сообщали, что переполнение лечебных учреждений и критическая ситуация в сфере здравоохранения ожидаются к октябрю текущего года, если количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью превысит 3 тыс. в день.