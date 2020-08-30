Статистика коронавируса в Украине на 30 августа: более двух тысяч новых случаев

По состоянию на утро 30 августа, в Украине зафиксировано 2096 случаев коронавируса (сутками ранее было 2481). Выздоровели 596 человек, умерли 35 пациентов. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за время пандемии в Украине подтвердили 119 074 случая коронавирусной болезни. При этом 56 734 человека уже побороли болезнь. Сейчас болеют 59 813 человек.

Всего умерли от вируса 2527 человек.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173) и Ивано-Франковской (171) областях. Также более ста новых случаев в Черновицкой (148), Тернопольской (160), Хмельницкой (105) областях и Киеве (109).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 14356 заболевших (188 за сутки);

– Киев – 13093 (109);

– Черновицкая – 10145 (148);

– Ровенская – 9098 (79);

– Ивано-Франковская – 9014 (171);

– Харьковская – 8889 (198);

– Закарпатская – 7456 (71);

– Одесская – 7094 (173);

– Киевская – 5580 (91);

– Тернопольская – 5865 (160);

– Волынская – 5417 (47);

– Винницкая – 5948 (76);

– Житомирская – 3213 (58);

– Хмельницкая – 2402 (105);

– Днепропетровская – 2306 (70);

– Черниговская – 1777 (32);

– Запорожская – 1558 (38);

– Черкасская – 1538 (56);

– Сумская – 1456 (58);

– Донецкая – 1416 (47);

– Николаевская – 1169 (51);

– Кировоградская – 810 (15);

– Полтавская – 770 (32);

– Херсонская – 392 (6);

– Луганская – 312 (17).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Ранее СМИ сообщали, что переполнение лечебных учреждений и критическая ситуация в сфере здравоохранения ожидаются к октябрю текущего года, если количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью превысит 3 тыс. в день.