Нацкорпус начал собирать деньги для арестованных "патриотов", напавших на автобус "Патриотов – за жизнь"

Нацкорпус объявил сбор денег для подозреваемых в нападении на автобус "Патриотов – за жизнь" в Харькове, которые сейчас находятся в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал "Нацкорпуса".

"Однако, ребят уже сейчас нужно поддержать в непростых условиях СИЗО. Объявляем сбор средств для решения потребностей защитников Украины", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий записал видеообращение, в котором сообщил, что соратники Кивы сами спровоцировали "неизвестных патриотов с обостренным чувством справедливости".

По его словам, ничего серьезного на трассе Киев-Харьков не произошло. Подобных инцидентов удалось бы избежать, если бы полиция и СБУ пресекали работу пророссийских организаций, отметил лидер Нацкорпуса.

Кроме того, Билецкий заявил, что адвокаты подозреваемых будут требовать перевода дела в суд Харькова.

"Мы переведем это дело в Киев, и я убежден, что в течение месяца апелляционных дел мы вытащим ребят из СИЗО, а затем разобьем это дело полностью", - сказал Билецкий.

По его словам, причина такого решения – откровенная пророссийская позиция правоохранительных органов и чиновников.

"Эти люди радуются появлению парамилитарных боевых отрядов ватников в Украине. Таких же ватников, как были "оплотовцы", которые воевали за так называемые "Л/ДНР". Это обычная пятая колонна – те, кто всегда бьют наиболее подло в спину", – сказал он.