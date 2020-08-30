Хуже, чем в Украине. Минздрав обновил список стран мира из "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран из "красной" и "зеленой" зоны по распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 30 августа, в зеленую зону попали 136 стран мира, в том числе Бельгия, Казахстан и Индия. Безопасными также остаются Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия и Беларусь.

В красной зоне оказались 57 стран мира, среди которых Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и США.

Согласно противоэпидемиологическим правилам, после приезда из стран красной зоны украинцам и иностранным туристам необходимо отправиться на самоизоляцию. В это время новоприбывшим нужно будет отмечаться в приложении "Дій вдома". Досрочно завершить самоизоляцию можно лишь при получении отрицательного ПЦР-теста.

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На самоизоляцию не будут отправлять тех, кто прилетел в из красной зоны с готовым отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. При этом, тест должен быть проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Иностранным гражданам также необходимо иметь при себе страховой полис, покрывающий случаи COVID-19.

В ведомстве отметили, что в красный список попадают те страны, где число новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Напомним, красная зона COVID-19 разрослась с восьми до 21-го региона Украины.

В число опасных попали города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Беляевка, Дубно, Острог, Бережаны, Чертков и Черновцы, а также ряд районов в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновецкой областях Украины.