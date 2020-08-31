Темпы заболеваемости COVID-19 среди нардепов опережают общенациональные, – Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал депутатов придерживаться "масочного" режима в ходе пленарных заседаний, поскольку многие из них не носят маски. "В Верховной Раде по состоянию на сегодня у нас есть 23 коллеги, которые заболели или даже сейчас болеют и 7 случаев в аппарате Верховной Рады", – сказал он во время заседания согласительного совета.

Также он поддержал предложение заслушать министра здравоохранения Максима Степанова на часе вопросов к правительству. "Ситуация непростая, и я поддержал предложение заслушать министра здравоохранения о развитию ситуации с коронавирусом в Украине, прогнозам и параллельно с этим подготовке как учреждений медицинской сферы, так и учебных заведений", – заявил глава парламента.

Ранее на заседании совета заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил пригласить на час вопросов к правительству Степанова. "К нему есть много вопросов по борьбе с эпидемией, по карантинным мероприятиям", – пояснил он.

Напомним, в ходе брифинга Степанов заявил, что в Украине с мая почти в четыре раза увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом. При этом количество проводимых тестирований выросло почти в 2,5 раза. На прошлой неделе были госпитализированы 2829 человек из-за коронавируса. При этом в период с 18 по 24 мая госпитализаций было 749.

По состоянию на утро 31 августа, в Украине подтверждено 121 215 случаев коронавирусной болезни. При этом 57 114 человека уже выздоровели. Сейчас болеют 61 544 человека.