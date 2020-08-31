Звучит как измена: "Евросолидарность" потребовала уволить Фокина из ТКГ

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время выступления на согласительном совете в Верховной Раде потребовала уволить Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за его заявлений о Донбассе.

Об этом сообщается на странице "Евросолидарности" в Facebook.

Ранее Фокин выступил за предоставление особого статуса всей территории Донбасса, а не только ОРДЛО, и за "всеобщую амнистию".

По словам Геращенко, это звучит как государственная измена.

"Как представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске, я точно знаю, что там нет самодеятельности. Все участники этой группы очень четко выполняют директивы МИД Украины и президента. Хотим напомнить, что из уст нынешних руководителей Трехсторонней контактной группы последние заявления звучат, как государственная измена", – сказала Геращенко.

Она добавила, что Витольд Фокин должен покинуть ТКГ.

"И сейчас нужно не убийц миловать, а требовать того, чтобы РФ ушла с Крыма и Донбасса. Мы ожидаем от властей немедленного увольнения Фокина из Трехсторонней контактной группы", – сказала нардеп.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявления первого заместителя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по Донбассу спекулятивными и провокационными, которые не отвечают национальным интересам Украины.