Аваков назвал провокационным заявление Фокина об амнистии боевикам

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявления первого заместителя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по Донбассу спекулятивными и провокационными, которые не отвечают национальным интересам Украины.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", – отметил Аваков.

Ранее Витольд Фокин в интервью заявил, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

"И с той, и с той стороны были совершены много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса ", – сказал Фокин.

Напомним, Витольд Фокин, которого 18 августа официально назначили в состав украинской делегации в ТКГ, будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, привлеченными к переговорам Киевом. Фокин заявил, что считает за честь принять участие в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.