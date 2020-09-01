В Киеве подростки бросают петарды под ноги женщинам и прикрываются отцом из СБУ

В Киеве на Дарнице подростки-хулиганы бросают петарды под ноги прохожим и даже под детские коляски, а затем скрываются на велосипедах. Призвать к порядку несовершеннолетних злоумышленников не получается. Один из них прикрывается "возможностями" отца, который якобы работает в СБУ.

Об этом на своей странице в Facebook пишет киевлянин с ником Алекс Аввакумов.

"Мой папа СБУшник и ты мне ничего не сделаешь..." – так обычно отвечает на возмущение людей один из тинейджеров.

По словам автора поста, недавно он сам встретился под подъездом с этими хулиганами.

"Бросить в меня петарду яиц не хватило, но когда я отошел от дома, они в кромешной темноте бросили петарду, прямо под ноги женщине с маленьким ребенком, прыгнули на велосипед и смылись с гордо поднятыми головами", – говорится в сообщении.

Хулиганов на велосипедах удалось задержать после одного из последних "подвигов". Однако полицейские, поговорив по телефону с отцом одного из подростков, отпустили хулиганов и вернули им велосипеды.

"Сейчас эти дети бросают петарды под коляски детей и под ноги женщинам с детьми!!! А если у пенсионера слабое сердце, а если это моя беременная жена... Кто будет отвечать в случае трагедии, неужели не понятно, к чему приведет такая безответственность и безнаказанность со стороны сотрудников правоохранительных органов и родителей", – задается вопросом киевлянин.

Под публикацией в Facebook развернулась активная дискуссия о том, как следует реагировать на подростковый беспредел.

Всплыли и новые подробности о сложном подростке, который кичится отцом-СБУшником.

"Мальчика, который с другом закидывает петарды под коляски к детям и запугивает горожан отцом из СБУ... в сентябре прошлого года искали, так как он сбежал из дома", – пишет Аввакумов.

В телесюжете, который посвящен этой истории, говорится о том, что подросток не вернулся домой после школы. Кто-то его увидел на вокзале и вызвал полицию. Причиной побега из дома называют проблемы с учебой в элитарном лицее. Школьный психолог тогда сказал, что у подростка были проблемы с поведением и он страдал из-за отсутствия друзей.

Отметим, ранее в Киевской области хулиганы забросали камнями поезд сообщением Львов-Киев, из-за чего было разбито лобовое стекло кабины машиниста и боковое стекло вагона.

Ранее в Киеве хулиганы утопили прокатный велосипед.