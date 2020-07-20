"Заминировал" школу и хотел взорвать многоэтажку. В Киеве задержали хулигана-минера

Открыв на всю газовые конфорки, киевлянин ушел из дома, предупредив мать о том, что дом вот-вот взлетит на воздух.

В Киеве задержанного мужчину проверят на вменяемость после того, как он отправил полиции сообщение о якобы "минировании" школы в Святошинском районе, и тем временем пытался взорвать собственный дом, открыв конфорки с газом и закрыв окна.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Прибыв на место по факту сообщения о минировании, правоохранители никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружили. Вскоре удалось установить и личность «минера».

Как позже выяснилось, после того, как киевлянин сообщил о минировании учебного заведения, он дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом.

Спецслужбы из-за ЧП эвакуировали жильцов дома, а мужчину задержали. Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, согласно заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Напомним, недавно в Николаеве задержали жителя Киева, который "заминировал" один из магазинов города и устроил стрельбу.