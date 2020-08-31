В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр транспортных средств

Мининфраструктуры планирует ввести обязательный техосмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого, до конца текущего года.

Об этом сообщает MMR.

В министерстве объясняют, что Украина должна выполнять требования Соглашения об ассоциации с Евросоюзом - в частности, касательно безопасности на дорогах.

Сам техосмотр планируют переименовать в “проверку транспорта на пригодность к эксплуатации” (ПТПЭ), чтобы не вызывать ассоциации с “коррупционным осмотром от Госавтоинспекции”.

Законопроект предусматривает два вида технического экзамена - периодическую проверку транспорта и придорожный осмотр.

Под периодическую проверку подпадут:

частные легковушки и легковые грузовики массой до 3,5 тонн (первая проверка через 4 года с момента регистрации, а затем каждые два года); такси (через 1 год с момента регистрации и ежегодно); автобусы, микроавтобусы (через 1 год с момента регистрации и каждые полгода); грузовики и полуприцепы с весом более 3,5 тонны (через 1 год с момента регистрации и ежегодно); мотоциклы с двигателем объемом более 125 кубических сантиметров (через 2 года с момента регистрации и каждые 2 года).

Помимо этого, Мининфраструктуры предлагает ввести обязательный техосмотр, независимо от даты предыдущей проверки, в случае:

перерегистрации автомобиля; изменения типа, назначения или параметров конструкции транспорта; ДТП.

Проверку не планируют вводить для таких категорий транспортных средств:

транспорт с максимальной скоростью до 25 км/ч; антикварный транспорт; спортивные машины; автомобили с дипломатической неприкосновенностью; тракторы и сельхозтехника с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров;

Придорожный осмотр

Предусматривается двух категорий - начальная и углубленная. Первая будет включать проверку свидетельства о пригодности транспорта, визуальную оценку состояния и проверку, были ли устранены все замечания с момента последнего техосмотра.

Углубленный осмотр

Будет проводиться в случае обнаружения технических несоответствий. В таком случае свидетельство о пригодности аннулируется, а водителю придется ехать на СТО и повторно сдавать экзамен. После углубленного осмотра гражданин будет получать иммунитет к проверкам на три следующих месяца.

Напомним, идея возвращения техосмотра появилась в Мининфраструктуры не вчера. В мае 2019 года ведомство уже презентовало соответствующий законопроект, тогда осмотры планировалось вернуть с 2022 года.