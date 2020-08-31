В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр транспортных средств
Мининфраструктуры планирует ввести обязательный техосмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого, до конца текущего года.
Об этом сообщает MMR.
В министерстве объясняют, что Украина должна выполнять требования Соглашения об ассоциации с Евросоюзом - в частности, касательно безопасности на дорогах.
Сам техосмотр планируют переименовать в “проверку транспорта на пригодность к эксплуатации” (ПТПЭ), чтобы не вызывать ассоциации с “коррупционным осмотром от Госавтоинспекции”.
Законопроект предусматривает два вида технического экзамена - периодическую проверку транспорта и придорожный осмотр.
Под периодическую проверку подпадут:
- частные легковушки и легковые грузовики массой до 3,5 тонн (первая проверка через 4 года с момента регистрации, а затем каждые два года);
- такси (через 1 год с момента регистрации и ежегодно);
- автобусы, микроавтобусы (через 1 год с момента регистрации и каждые полгода);
- грузовики и полуприцепы с весом более 3,5 тонны (через 1 год с момента регистрации и ежегодно);
- мотоциклы с двигателем объемом более 125 кубических сантиметров (через 2 года с момента регистрации и каждые 2 года).
Помимо этого, Мининфраструктуры предлагает ввести обязательный техосмотр, независимо от даты предыдущей проверки, в случае:
- перерегистрации автомобиля;
- изменения типа, назначения или параметров конструкции транспорта;
- ДТП.
Проверку не планируют вводить для таких категорий транспортных средств:
- транспорт с максимальной скоростью до 25 км/ч;
- антикварный транспорт;
- спортивные машины;
- автомобили с дипломатической неприкосновенностью;
- тракторы и сельхозтехника с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров;
Придорожный осмотр
Предусматривается двух категорий - начальная и углубленная. Первая будет включать проверку свидетельства о пригодности транспорта, визуальную оценку состояния и проверку, были ли устранены все замечания с момента последнего техосмотра.
Углубленный осмотр
Будет проводиться в случае обнаружения технических несоответствий. В таком случае свидетельство о пригодности аннулируется, а водителю придется ехать на СТО и повторно сдавать экзамен. После углубленного осмотра гражданин будет получать иммунитет к проверкам на три следующих месяца.
Напомним, идея возвращения техосмотра появилась в Мининфраструктуры не вчера. В мае 2019 года ведомство уже презентовало соответствующий законопроект, тогда осмотры планировалось вернуть с 2022 года.