В Украине будут индексировать размер алиментов

В Украине ввели индексацию размера алиментов. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3112.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно опубликованному документу речь идет про изменения в статью 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве", которыми предусматривается индексация размера алиментов, определенных в твердой денежной сумме, если иное на предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

"Индексация алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов", - уточняется в документе.

В документе также прописано, что исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

Уточняется, что изменения вступают в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Стоит заметить, что в 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен и размер алиментов. Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн. Соответственно минимальный гарантированный размер алиментов составляет: для детей до 6 лет - 889,5 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 грн. При этом, в Украине максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Интересно, что на начало 2020 года в базах данных пограничной службы числились около 120 тысяч человек, которым исполнительные службы ограничили выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

Напомним, в Украине за год действия закона о защите прав детей более 20 тысяч родителей рассчитались с долгами по алиментам. Это составляет 12% от общего количества. А Госслужба занятости совместно с Минюстом будут трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов.