Фотосессия Надежды Савченко подняла волну комментариев и фотожаб

Бывший народный депутат Надежда Савченко проехалась по курортам Украины и показала снимки из своего путешествия.

Их она опубликовала на своей странице в Facebook.

Наиболее активно пользователи отреагировали на снимок, сделанный в селе Мигия на Николаевщине, где Савченко позирует с металлическими крыльями на фоне водоема.

"Путешествие по заповедникам Херсонщины показало мне не только их необъятную красоту, но и проблемы, с которыми сталкивается заповедный фонд Украины из-за отсутствия поддержки государственнической политикой", – написала экс-нардеп.

Надежда Савченко на Херсонщине

Также Савченко побывла на берегу розового Лемурийского озера, которое находится возле села Григоровка Чаплинского района Херсонской области. Утонуть в нем невозможно.

Вода в озере действительно розовая

На следующем кадре экс-нардеп перебирает песчинки на берегу. На Савченко – длинный ярко-синий сарафан.

Савченко руками перебирает песчинки на берегу

Судя по фото, Савченко путешествовала не сама, а в компании своей сестры Веры.

Вера Савченко одета в черное

Пейзажи Херсонщины напоминают пустыню.

Для удобства Савченко путешествует с рюкзаком.

Также здесь много диких животных.

Парнокопытные очень грациозны

Некоторые пользователи были настолько удивлены новыми снимками, что не смогли удержаться от комментариев. Кто-то восклицает: "Наша українська орлиця!". Однако не все из этих сообщений оказались комплиментами.

"Жаль, что у вас одна голова. Вам бы две головы – вылитый герб эрэфии. Путину бы понравилось", "Психушка подйом", "Жахіття" – прокомментировали снимки пользователи.

Часть комментаторов восхитилась красотами Украины.

"Наша Україна красива і неповторна!!!", "Да, а есть еще и глубокая история этого края – скифы, сарматы, амазонки, древнегреческое поселение – Ольвия!", "Это просто сказочная красота! И я с тобой согласна", – пишут читатели странички.

Нашлись и те, кто ответил по сути, согласившись с Савченко или указав на проблемы, связанные с надлежащим использованием природных ресурсов и их охраной.

"Надежда, приезжайте к нам на Харьковщину. У нас тоже много чего есть. А что до проблем... Да сами жители кидают мусор в овраги, яры и леса. Сами жители, не думаючи про последствия, но зато думаючи, что "это ничье" или "это мое", устраивают незаконные карьеры, где берут песок и глину. Да, есть карьеры незаконные с масштабами. И там не простые люди уже песочек подкапыпают... А лес просто падает... Сказали же Президенту нашему, когда он первый раз как Президент в Харьков приехал, что песок добывать прибыльнее, чем деревья... Вот они и просто падают... Это жуткая картина. Кладбище деревьев, Леса. Когда все живое воет, а им по фигу, им прибыль нужна... Кого винить за замусоренные пляжи? А за свалки на берегах рек и прямо в реках? Да, держава должна следить и заботиться. Но и граждане как-то должны понимать и пересмртреть вот это... Когда приходишь в яр возле частного сектора, а там свалка многолетняя. И начинаешь ее убирать, а от местных такая агрессия идет: как вы смеете тут убирать! Я тут гадил и гадить буду! Не везде, слава Богам и Предкам, так. Но лично я с этим столкнулась. И это страшно. Да, государство может таких наказать, чтобы хотя бы штрафов боялись. А может и уголовную ответственность за такое ввести", – написала пользователь Ирина Довженок.

Новый образ Савченко не только вызвал волну комментариев, но и породил массу фотожаб.

Фантазиям украинцев нет предела

Как будто вторя комментарию про двухголового орла, пользователи тут же "приделали" нардепу вторую голову и вот что получилось.

Фото Савченко с крыльями вызвали ассоциации с гербом РФ

Ранее Надежда Савченко удивила сеть необычной фотосессией на берегу моря. На фото экс-депутат позирует в изумрудном платье с глубоким разрезом до бедра. В кадре она ходит босиком по песку у воды.

Также бывшая народная избранница в феврале 2020 года показала, как искупалась в Северном ледовитом океане.