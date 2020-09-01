Воды нет, но вы держитесь. В Крыму за месяц пересохли несколько рек, питающие главные водохранилища

Приток воды в питьевые водохранилища оккупированного Россией Крыма практически прекратился. Дело в том, что основные реки, питающие эти водоемы, пересохли.

Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает сайт местного Гидрометцентра.

Так, 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, а 3 августа то же самое произошло с рекой Альмой, находящейся выше Партизанского водохранилища. Затем исчезла вода в реках Черная и Бельбек. Отмечается, что 29 августа, впервые в истории наблюдений, пересохла и река Тонас.

Проблема заключается в том, что в верховьях этих рек на фоне засухи долгое время наблюдался недобор осадков, что привело к понижению уровня воды в каждой из них, а после – вод и вовсе исчезла.

"Поступление воды в водохранилища Партизанское и Чернореченское прекратилось, а в остальные оно было незначительным. Лишь в бассейне реки Малый Салгир в черте города Симферополь 28 августа за счет интенсивного склонового стока в результате прошедшего ливневого дождя наблюдалось кратковременное повышение уровня воды на 73 см", – говорится в сообщении синоптиков.

Еще больше усложняет ситуацию и тот факт, что по прогнозам местного Гидрометцентра, в Крыму с 1 по 5 сентября ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха в регионе будет на семь градусов выше климатической нормы, и в некоторых районах республики столбики термометров поднимутся до 36 градусов.

Ситуация настолько критическая, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов оккупанты ввели подачу воды по графикам.

Так, с 7 сентября подача воды должна осуществляться по часам.

Ранее сообщалось, что неравномерные и незначительные осадки в Крыму привели к тому, что в местных водохранилищах к началу лета скопилось значительно меньше воды, чем в предыдущие годы.

Из-за сильнейшей за 150 лет засухи в Крыму полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища. В июне командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил, что в связи с информацией о возможном вторжении со стороны РФ в Херсонской и Николаевской областях, усилена охрана объектов критической инфраструктуры. По его словам, с целью исключить возможный выход россиян к Днепру, в усилении охраны инфраструктуры задействованы как военные, так и другие составляющие сектора безопасности.

История вопроса

До 2014 года, пока Россия не аннексировала Крым, вода из Днепра поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. Однаков конце апреля 2014 года из-за оккупации полуострова украинские власти закрыли шлюзы канала. В 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды в Крым.

В начале марта 2020 года премьер Шмыгаль в эфире "1+1" заявил: "Вопрос подачи воды в Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму". После этого он у себя в Facebook добавил, что в шумной студии "потерялись" слова о разделении воды, чтобы она не пошла россиянам на военные базы.

Россияне сразу ответили по заявлению Шмыгаля: "Это точечные заявления. На поставки не рассчитываем".

6 марта Шмыгаль с трибуны Рады еще раз объяснил свою позицию по подаче воды в Крым: "Украинцам будем поставлять воду хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями". Но речи о промышленных и военных объектах не идет.