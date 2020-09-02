"Война другим способом". Экс-участник ТКГ в Минске заявил о срыве перемирия на Донбассе

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах Роман Бессмертный заявил, что так перемирие на Донбассе давно сорвано и было необходимо для того, чтобы переключить внимание украинцев с ситуации на передовой на массовые протесты в Беларуси.

Такое мнение он высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Это война другим способом. Это затишье нужно было только для того, чтобы переориентироваться на ситуацию в Беларуси", – подчеркнул он.

По его словам, сообщения об отсутствии боевых действий на Донбассе не соответствуют действительности.

"В день празднования Дня Независимости было объявлено, что не стреляют. Это неправда", – сказал он.

Бессмертный добавил, что, несмотря на прекращение деятельности диверсионно-разведывательных групп и снайперов, оккупационные войска продолжают применять против ВСУ гранатометы, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты для заброса взрывчатки.

"Скажите мне, это мир, или это война другим способом?"– спросил он.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеров "Нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для окончания войны.