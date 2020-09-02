Судье стало плохо. Суд Амстердама снова не смог вынести решение по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама после часа перерыва отложил вынесение решения по делу о скифском золоте, которое привезли в музей в Амстердаме на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" еще до оккупации полуострова Россией.

Заседание не удалось возобновить, поскольку одному из судей стало плохо. Об этом стало известно из зала суда.

До перерыва на заседании в среду, 2 сентября, успели выступить два нидерландских адвоката, представляющие Украину. Судья, об отводе которого просит украинская сторона, не успел завершить свое выступление. Суд объявил перерыв, поскольку судье стало плохо .

После перерыва председательствующий судья отметила, что все, что происходило до инцидента, зафиксировано и будет принято во внимание.

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После перерыва также было решено, что адвокат крымских музеев и представитель амстердамского музея Алларда Пирсона могут подать свои выступления в письменной форме. После подачи письменных выступлений заседание закрыли.

Решение об отводе судьи должно быть вынесено ориентировочно 28 октября.

Заседание Апелляционный суд Амстердама переносит уже не в первый раз. До этого вынесение решения по делу о скифском золоте должно было состояться 7 июля.

Напомним, коллекция скифского золота (2 тысячи предметов) была отправлена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. Администрация галереи летом того же года отказалась возвращать артефакты как музеям Крыма, так и украинским властям. Нидерландские музейщики предъявили экспонаты свои права.

В 2016 году суд Амстердама постановил передать раритеты в Киев, на что крымские власти подали апелляцию. В прошлом году суд не разрешил применять положение конвенции ЮНЕСКО 1970 года к конкретному разбирательству, хотя на него ссылался Киев в качестве основного аргумента.

Прошлой осенью суд Гааги отказал Украине в требовании об отводе судебного председателя в процессе о скифском золоте, хотя Киев заявил о его предвзятости.