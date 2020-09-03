Спасаясь, женщина залезла на кондиционер. В Киеве горела квартира на 24-м этаже

Вечером в четверг, 3 сентября, в Киеве на улице Сикорского в ЖК "Зеленый остров" вспыхнул пожар в многоэтажке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Шевченковском районе по ул. Сикорского, 4 в 25-этажном жилом доме возник пожар в квартире на 24 этаже. В 18:03 пожар был локализован. На месте пожара было обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.К тушению пожара привлечены 43 человека и 11 единиц техники. Сообщается, что спасателям приходится гасить пожар из квартиры, расположенной этажом выше, потому что краны не достают до высоты 24 этажа.



На странице "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео пожара. Также в соцсети сообщили, что из окна квартиры в момент пожара вылезла женщина. Она стояла на кондиционере. О ее дальнейшей судьбе в ГСЧС ничего не сообщили.

Напомним, в Киеве при пожаре женщина погибла в паре метров от спасателей. Пожар произошел по адресу Николая Закревского, 77 на предпоследнем этаже девятиэтажного дома. Несмотря на попытки пожарных, женщину спасти не удалось. Причем погибла она находясь на балконе в паре метров от спасателя.