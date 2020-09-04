Не потому, что много тестов. Степанов объяснил, почему количество больных COVID-19 растет

Увеличение случаев инфицирования COVID-19 не связано с увеличением количества проводимых тестов. Об этом заявил в интервью Фокусу министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У нас выросло количество госпитализированных людей — у них болезнь протекает в сложной форме, что опасно для жизни. В больницах они оказываются не потому, что мы стали больше тестировать, а потому что вирус распространяется быстрее, если не придерживаться правил противоэпидемической безопасности",— рассказал министр. По его словам, на момент записи интервью в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6544 человека, а в середине июля было 3512 человек.

"Можно, конечно, провести эксперимент (многие "эксперты" такое советуют): отменить карантин, вернуться к обычной жизни и посмотреть, как быстро наши больницы заполнятся больными, как скоро начнется апокалипсис под названием "людей не принимают в медучреждения, и они из-за этого умирают". Но я на такое идти не готов", — заявил Степанов.

Напомним, сегодня, 4 сентября, в Украине поставлен очередной антирекорд — зафиксировано 2723 новых случая. Всего умерли от вируса 2761 человек.