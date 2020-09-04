Статистика коронавируса в Украине на 4 сентября: новый антирекорд – заболели 2 723 человека

В Харьковской области сохраняется очень высокий прирост заболевших – 371 человек (сутками ранее было 301). Всего от COVID-19 в стране умерли 2 761 человек.

По состоянию на утро 4 сентября в Украине подтвержден 130 951 случай коронавирусной болезни. При этом 60 613 человек уже выздоровели. Сейчас болеют 67 577 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 2 723 новых случая (ранее было 2 430, 2 495, 2 088 и 2 141). Выздоровели 937 человек, умерли 51. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего умерли от вируса 2 761 человек.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (371), Одесской (225), Львовской (196), Тернопольской (204) областях и Киеве (319).

Статистика по регионам:

Львовская область – 15 312 заболевших (196 за сутки);

Киев – 14 477 (319);

Черновицкая – 10 786 (162);

Харьковская – 10 312 (371);

Ивано-Франковская – 9 845 (160);

Ровенская – 9 476 (80);

Одесская – 8 032 (225);

Закарпатская – 7 888 (100);

Тернопольская – 6 841 (204);

Киевская – 6 017 (86);

Волынская – 5 723 (61);

Винницкая – 4 269 (75);

Житомирская – 3 550 (79);

Хмельницкая – 2 848 (109);

Днепропетровская – 2 570 (52);

Черниговская – 2 150 (100);

Запорожская – 1 768 (60);

Черкасская – 1 756 (86);

Сумская – 1 680 (51);

Донецкая – 1 576 (27);

Николаевская – 1 446 (74);

Полтавская – 886 (31);

Кировоградская – 841 (8);

Херсонская – 444 (9);

Луганская – 393 (20).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сообщил, что в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится.

С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября.