Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 4 сентября: новый антирекорд – заболели 2 723 человека

Статистика коронавируса в Украине на 4 сентября: новый антирекорд – забо...

Фото: "Новости"

В Харьковской области сохраняется очень высокий прирост заболевших – 371 человек (сутками ранее было 301). Всего от COVID-19 в стране умерли 2 761 человек.

По состоянию на утро 4 сентября в Украине подтвержден 130 951 случай коронавирусной болезни. При этом 60 613 человек уже выздоровели. Сейчас болеют 67 577 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 2 723 новых случая (ранее было 2 430, 2 495, 2 088 и 2 141). Выздоровели 937 человек, умерли 51. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего умерли от вируса 2 761 человек.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (371), Одесской (225), Львовской (196), Тернопольской (204) областях и Киеве (319).

Статистика по регионам:

  • Львовская область – 15 312 заболевших (196 за сутки);
  • Киев – 14 477 (319);
  • Черновицкая – 10 786 (162);
  • Харьковская – 10 312 (371);
  • Ивано-Франковская – 9 845 (160);
  • Ровенская – 9 476 (80);
  • Одесская – 8 032 (225);
  • Закарпатская – 7 888 (100);
  • Тернопольская – 6 841 (204);
  • Киевская – 6 017 (86);
  • Волынская – 5 723 (61);
  • Винницкая – 4 269 (75);
  • Житомирская – 3 550 (79);
  • Хмельницкая – 2 848 (109);
  • Днепропетровская – 2 570 (52);
  • Черниговская – 2 150 (100);
  • Запорожская – 1 768 (60);
  • Черкасская – 1 756 (86);
  • Сумская – 1 680 (51);
  • Донецкая – 1 576 (27);
  • Николаевская – 1 446 (74);
  • Полтавская – 886 (31);
  • Кировоградская – 841 (8);
  • Херсонская – 444 (9);
  • Луганская – 393 (20).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

карта коронавируса украина 4 сентября

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сообщил, что в Украине участились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится.

С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина. 

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября.