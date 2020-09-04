Мусорный ветер: под Полтавой горит городская свалка, полыхают два гектара

На окраине Полтавы горит городская свалка твердых бытовых отходов.

Сообщение о пожаре поступило еще вчера, 3 сентября, в 15:15, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

Фото: YouTube / ГУ ДСНС України у Полтавській області

"К тушению привлечены 12 единиц техники, 55 человек личного состава и вспомогательная техника", – отметили в ведомстве. Однако пламя не могут локализировать до сих пор.

Видео: YouTube / ГУ ДСНС України у Полтавській області

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на местных спасателей, пылает минимум 2 га территории.

Свалка расположена в непостредственной близости от города вблизи села Макуховка и местные жители боятся, что огонь перекинется на город.

Скриншот: Telegram / PavlovskyNews

"Огонь настолько мощный, что существует угроза его распространения на жилые кварталы", – сообщается в публикации.

Фото: YouTube / ГУ ДСНС України у Полтавській області

Спасатели сообщили, что до сих пор не знают причину возгорания. Отмечается, что тушение пожара осложняет существенное задымление.

Напомним, вчера, 3 сентября, из-за масштабных пожаров в Харьковской области введена чрезвычайная ситуация регионального уровня.