Мусорный ветер: под Полтавой горит городская свалка, полыхают два гектара
На окраине Полтавы горит городская свалка твердых бытовых отходов.
Сообщение о пожаре поступило еще вчера, 3 сентября, в 15:15, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.
Фото: YouTube / ГУ ДСНС України у Полтавській області
"К тушению привлечены 12 единиц техники, 55 человек личного состава и вспомогательная техника", – отметили в ведомстве. Однако пламя не могут локализировать до сих пор.
Видео: YouTube / ГУ ДСНС України у Полтавській області
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на местных спасателей, пылает минимум 2 га территории.
Свалка расположена в непостредственной близости от города вблизи села Макуховка и местные жители боятся, что огонь перекинется на город.
Скриншот: Telegram / PavlovskyNews
"Огонь настолько мощный, что существует угроза его распространения на жилые кварталы", – сообщается в публикации.
Спасатели сообщили, что до сих пор не знают причину возгорания. Отмечается, что тушение пожара осложняет существенное задымление.
Напомним, вчера, 3 сентября, из-за масштабных пожаров в Харьковской области введена чрезвычайная ситуация регионального уровня.