Мусорный ветер: под Полтавой горит городская свалка, полыхают два гектара
Масштабный пожар не могут потушить со вчерашнего дня. Над областным центром уже образовался смог.
На окраине Полтавы горит городская свалка твердых бытовых отходов.
Сообщение о пожаре поступило еще вчера, 3 сентября, в 15:15, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.
Фото: YouTube / ГУ ДСНС України у Полтавській області
"К тушению привлечены 12 единиц техники, 55 человек личного состава и вспомогательная техника", – отметили в ведомстве. Однако пламя не могут локализировать до сих пор.
Видео: YouTube / ГУ ДСНС України у Полтавській області
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на местных спасателей, пылает минимум 2 га территории.
Свалка расположена в непостредственной близости от города вблизи села Макуховка и местные жители боятся, что огонь перекинется на город.
Скриншот: Telegram / PavlovskyNews
"Огонь настолько мощный, что существует угроза его распространения на жилые кварталы", – сообщается в публикации.
Фото: YouTube / ГУ ДСНС України у Полтавській області
Спасатели сообщили, что до сих пор не знают причину возгорания. Отмечается, что тушение пожара осложняет существенное задымление.
Напомним, вчера, 3 сентября, из-за масштабных пожаров в Харьковской области введена чрезвычайная ситуация регионального уровня.