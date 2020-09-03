Пожары в Харьковской области: введена чрезвычайная ситуация

Объявление ЧС будет способствовать получению компенсации от государства для пострадавших.

Из-за пожаров в Двуречанском районе Харьковской области введена чрезвычайная ситуация регионального уровня.

Об этом написал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", – написал Кучер.

Кроме того, Кучер в комментариях под своим постом уточнил, что "штаб на месте работает круглосуточно".

Напомним, 2 сентября около 13 часов вблизи с. Горобиевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобиевка и Гряниковка. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

Министр внутренних дел Арсен Аваков посетил село Горобиевка. Там он заявил, что к тушению огня привлечена авиация ГСЧС, больше угрозы населенным пунктам нет.