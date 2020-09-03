Министр внутренних дел Арсен Аваков посетил село Горобиевка Двуречанского района, Харьковской области, которое больше всего пострадало от пожара, который возник 2 сентября в лесном массиве.Там он заявил, что к тушению огня привлечена авиация ГСЧС, больше угрозы населенным пунктам нет.

В данный момент в районе пожара работает два самолета АН-32П и вертолет Ми-8, сообщается на сайте ГСЧС.

"Пожар приобрела столь стремительного распространения из-за значительных порывы ветра – более 15 м / с. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома", – сказал министр внутренних дел.

По словам Авакова, сегодня состоится заседание специальной комиссии, на которой будет решаться вопрос о материальной компенсации пострадавшим людям.

"Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию – примерно 300 тыс. гривен. Люди, которые пострадали меньше – получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара", – заявил глава МВД.

Аваков отметил, что тем, у кого сгорели документы, необходимо обратиться в Харьковскую ОГА. Там сгоревшие документы помогут восстановить.

Напомним, 2 сентября около 13 часов вблизи с. Горобиевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобиевка и Гряниковка. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара. По состоянию на 7 часов 3 сентября пожар в населенных пунктах ликвидирован, продолжается тушение лесного пожара на площади около 100 га. К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.