Испания в огне: более трех тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Андалусии

В Испании с прошлой недели пылают лесные пожары. Власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек. Об этом пишет RTVE.

Пожар разгорелся еще 27 августа на юге Андалусии, неподалеку от городка Альмонастер-ла-Реаль, в 120 километрах к северо-западу от города Севилья. И по сей день власти не могут справиться с огнем. Его постоянно раздувает сильный ветер.

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Фото: huelvainformacion

Хуан Санчес из Управления лесных пожаров Андалусии сказал, что не знает, когда спасатели смогут справиться с огнем. "Очень трудно сказать, когда лесной пожар будет под контролем. Природные условия не на нашей стороне", - отметил Хуан Санчес.

На месте работают шестнадцать пожарных вертолетов и восемь самолетов, которые сбрасывают воду на пылающий лет, также на тушении пожара заняты более полутысячи спасателей.

Еще 70 человек были эвакуированы в субботу из-за лесного пожара в Муле, небольшом городке на юго-востоке Испании, и два лесных пожара все еще не могут потушить в западном регионе Эстремадура.