Беженец из Руанды признался в поджоге собора во французском Нанте

39-летний беженец работал в этом соборе волонтером. После пожара он сразу был главным подозреваемым.

После признания он был взят под стражу с подозрением на "разрушение и повреждение имущества". "Мой клиент сотрудничал со следствием", – сказал адвокат обвиняемого Квентин Шаберт, сообщило BFM TV.

"Он горько сожалеет о случившемся, признание стало для него внутренним освобождением. Мой клиент охвачен раскаянием и поражен масштабом событий", – заверяет адвокат.

Подозреваемый признался, что совершил поджоги в трех местах: под большим органом, под малым органом и у электрощита. Но мотивы его действий остаются непонятными.

Сразу после пожара, случившегося 18 июля, полиция задержала руандийца, так как он накануне закрывал собор, и на дверях не было следов взлома. Система видеонаблюдения зафиксировала, что он покинул собор сразу же после первых сообщений о пожаре. Но через сутки его отпустили.

Поджигатель прибыл во Францию ​​в 2012 году из Руанды. Он был одним из семи волонтеров, работавших в соборе. Его вид на жительство во Франции не действителен с конца 2019 года. Руандиец пытался продлить его действие, но безуспешно. Он был обязан покинуть территорию страны еще в марте 2020 года.

Настоятель собора Хьюберт Шампенуа рассказал, что знает волонтера четыре или пять лет и "доверяет ему, как и всем сотрудникам".

"Я немного опустошен. Ни я, ни кто-либо еще не подумали бы, что он сделает это, – сказал клерк собора Жан-Шарль Новак. – Но хорошо, что мы теперь знаем, что произошло".

Напомним, огонь в соборе затронул большой орган и витраж XV века. Они сохранились во время большого пожара 1972 года, но теперь уничтожены. Кроме того, частично были разрушены хоры собора.

Фото: BFM TV

Французский историк Тома Сирет указал, что орган был создан в 1620 году, а витражи восточного фасада – в 1499-м. По его словам, "сокровища, пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны", утрачены безвозвратно.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.