Огонь затронул большой орган и витраж XV века. Эти элементы сохранились во время пожара 1972 года, но теперь уничтожены. Также частично разрушены хоры собора.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла XV века в Нанте (Франция) потушили.

Об этом рассказал представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV.

"Огонь потушен, но операции продолжаются", – сказал он, добавив, что в обломках могут быть найдены элементы, важные для следствия или последующей реконструкции собора.

Несмотря на то, что сгорела значительная часть внутреннего убранства храма, риска обрушения нет или он совсем минимален.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена прибыли в Нант. Чиновники отметили смелость и профессионализм пожарных, а также выразили солидарность нации жителям Нанта.

Премьер-министр Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

Тем временем прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора. Власти не исключают, что причиной пожара мог стать именно поджог. Об этом в эфире телеканала LCI заявил прокурор Нанта Пьер Сен.

По его словам, в соборе было три очага возгорания: один у входа в собор, еще два – справа и слева от алтаря. Сен отметил, что между очагами было большое расстояние, поэтому "на основании здравого смысла" он сделал предположение о поджоге.

Кроме того, стал известен ущерб, который понес собор из-за пожара. О потерях Нантская епархия сообщила на своем сайте.

По ее данным, огонь затронул большой орган и витраж XV века. Отмечается, что эти элементы сохранились во время большого пожара 1972 года, но теперь оказались уничтожены. Кроме того, частично были разрушены хоры собора.

Французский историк Тома Сирет в беседе с ТАСС указал, что орган был создан в 1620 году, а витражи восточного фасада – в 1499-м. По его словам, "сокровища, пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны", утрачены безвозвратно.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.

Напомним, сильный пожар в соборе Нанта вспыхнул утром 18 июля.