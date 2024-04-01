Задержали сторонника ИГИЛ: во Франции предотвратили теракт в соборе Нотр-Дам, – СМИ

По информации французских правоохранителей, представители "Аль-Каиды" и "Исламского государства" стремятся совершить террористический акт на территории страны "до или во время Олимпийских игр".

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В Париже сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI арестовали 62-летнего египтянина, связанного с "Исламским государством" (ИГИЛ) который собирался "нацелится" на собор Парижской Богоматери. Об этом пишет Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в полиции и министерствах.

Как отмечают журналисты, за последние несколько недель во Франции по делам о терроризме были арестованы пятеро человек, каждый из которых имел отношение к ИГИЛ.

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что "Аль-Каида" и "Исламское государство" стремятся нанести удар "до или во время Олимпийских игр". Также сообщается, что в ИГИЛ призвали к джихаду против "врагов организации", то есть "евреев, шиитов или христианских союзников".

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В статье говорится, что угроза была "серьезно воспринятая Францией" и Министерство внутренних дел страны "прилагает все усилия" для обеспечения безопасности французов.

"За радикально настроенными лицами ведется пристальное наблюдение. Мы усилили безопасность в местах отправления религиозных обрядов и учебных заведениях, а также в общественном транспорте и в общественных зданиях, на праздничных, культурных и религиозных мероприятиях", — сообщили в ведомстве.

В МВД Франции также подчеркнули, что 10 000 полицейских и жандармов мобилизованы для усиленного наблюдения за "местами риска".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что филиал "Исламского государства" (ИГИЛ), который взял на себя ответственность за нападение в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, также пытался осуществить несколько атак на территории Франции в последние месяцы.

Кроме того, Эммануэль Макрон заявил, что со стороны России "цинично и контрпродуктивно" обвинять Украину в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". По его словам, это может навредить безопасности граждан РФ.