Затримали прихильника ІДІЛ: у Франції запобігли теракту в соборі Нотр-Дам, — ЗМІ

За інформацією французьких правоохоронців, представники "Аль-Каїди" та "Ісламської держави" прагнуть вчинити терористичний акт на території країни "до або під час Олімпійських ігор".

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У Парижі співробітники Головного управління внутрішньої безпеки (DGSI заарештували 62-річного єгиптянина, пов'язаного з "Ісламською державою" (ІДІЛ), який збирався "націлиться" на собор Паризької Богоматері. Про це пише Le Journal du Dimanche з посиланням на джерела в поліції та міністерствах.

Як зазначають журналісти, за останні кілька тижнів у Франції у справах про тероризм було заарештовано п'ятьох осіб, кожен з яких мав стосунок до ІДІЛ.

Джерело в правоохоронних органах розповіло журналістам, що "Аль-Каїда" та "Ісламська держава" прагнуть завдати удару "до або під час Олімпійських ігор". Також повідомляється, що в ІДІЛ закликали до джихаду проти "ворогів організації", тобто "євреїв, шиїтів або християнських союзників".

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У статті йдеться про те, що загроза була "серйозно сприйнята Францією" і Міністерство внутрішніх справ країни "докладає всіх зусиль" для гарантування безпеки французів.

"За радикально налаштованими особами ведеться пильне спостереження. Ми посилили безпеку в місцях відправлення релігійних обрядів і навчальних закладах, а також у громадському транспорті та в громадських будівлях, на святкових, культурних і релігійних заходах", — повідомили у відомстві.

У МВС Франції також підкреслили, що 10 000 поліцейських і жандармів мобілізовані для посиленого спостереження за "місцями ризику".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що філія "Ісламської держави" (ІДІЛ), яка взяла на себе відповідальність за напад у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї, також намагалася здійснити кілька атак на території Франції в останні місяці.

Крім того, Еммануель Макрон заявив, що з боку Росії "цинічно і контрпродуктивно" звинувачувати Україну в причетності до теракту в "Крокус Сіті Холі". За його словами, це може зашкодити безпеці громадян РФ.