Цинично обвинять Украину: Макрон отреагировал на теракт в подмосковном "Крокусе"

По словам французского президента, ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Различные разведывательные данные подтверждают причастность группировки к стрельбе. Она также хотела атаковать одну из стран Европы.

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22 марта в одном из концертных залов российского Подмосковья произошла стрельба, в результате которой более сотни людей погибли. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что цинично обвинять в произошедшем Украину, передает Reuters.

По его словам, все признаки указывают на то, что нападение на "Крокус Сити", в результате которого погибли 137 человек, организовало "Исламское государство". Соответственно, ничего не указывает на то, что Киев связан с произошедшим. В то же время, в Москве продолжают в этом сомневаться.

"Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", и информация, имеющаяся у нас, у наших (разведывательных, — ред.) служб, а также у наших основных партнеров, указывает на то, что это действительно было подразделение "Исламского государства", которое спровоцировало нападение. Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обратить его против Украины", — заявил Эмманюэль Макрон.

Отдельно глава государства добавил, что преступная группировка "Исламское государство" также пыталась совершить теракты на территории Франции. Угроза для многих стран значительно выросла. Париж также принял решение повысить уровень террористической тревоги до самого высокого уровня после событий в Подмосковье.

"Мы предложили расширить сотрудничество с российскими (спецслужбами, — ред.) и нашими партнерами в регионе, чтобы виновные были найдены как можно быстрее и чтобы мы продолжали эффективно бороться с этими группами, которые нацелены на несколько стран", — подытожил Эмманюэль Макрон.

Напомним, вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы "Пикник" несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл". Они стреляли в зрителей без разбора, затем подожгли здание. По данным МЧС, во время теракта пострадали 152 человека, погибли — 137.

25 марта бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в "Крокус Сити" заслужили на самое тяжелое наказание. По его словам, соучастники стрельбы в крупнейшем в России торгово-выставочном центре будут убиты, однако не уточнил кем и когда.