Без тревоги: в Харькове прилет в жилом районе, пострадали дети, — мэр

В результате российского воздушного удара пострадали двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Днем 8 мая ВС РФ в очередной раз ударили по Харькову. Во время удара не прозвучал сигнал воздушной тревоги, который бы предупредил об опасности. Российское средство поражения попало по жилому кварталу. О деталях обстрела рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале.

Терехов опубликовал сообщение в 13:27. В нем мэр подтвердил, что россияне попали по городу. От российского обстрела пострадали дети. Другие подробности о районе попадания и последствиях чиновник не написал.

Обстрел Харькова 8 мая — сообщение Игоря Терехова Фото: Скриншот

Через несколько минут глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что получили ранения двое — мальчики 13 и 15 лет. Россияне ударили по территории учебного заведения. После этого на портале "Суспільне" уточнили информацию Терехова: по его словам, один ребенок — в тяжелом состоянии.

Обстрел Харькова 8 мая — сообщение Олега Синегубова Фото: Скриншот

В городе не объявляли сигнал воздушной тревоги. Однако харьковчане слышали серию взрывов над населенным пунктом.

В Telegram-канале Воздушных сил не предупреждали об угрозе ударов. Последнее предупреждение опубликовали между 11 и 12 ч.: сначала была ракетная угроза, потом — угроза авиаударов.

Обстрел Харькова 8 мая — сообщение Воздушных сил Фото: Скриншот

Отметим, 8 мая ВС РФ уже наносили удары по Украине. Ночью россияне запустили 76 воздушных средств поражения. Взрывы раздавались в центре — в Киевской, Запорожской, Полтавской и др. областях. Кроме того, ракеты направлялись в направлении западных областей.

Позже стало известно, что враг повредил энергетические объекты в шести областях Украины: Киевской, Винницкой, Львовской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской.

Энергетики предупредили о возможных отключениях в периоды роста нагрузки на сети. Тем временем аналитики создали инфографику с траекторией движения ракет. На инфографике видно, что особенно много ракет направлялось во Львовскую и Киевскую области. Во Львовской ОГА сообщили, что пострадали ТЭС и газохранилище. Глава ОВА Максим Козицкий заявил, что это произошло из-за дефицита средств ПВО в регионе.

Напоминаем, представитель Воздушных сил рассказал, какие средства поражения использовали ВС РФ во время последней ракетно-дроновой атаки. Эксперты проанализировали, какую пользу принесли удары БПЛА ВСУ по объектам российской нефтепереработки.