В ВСУ рассказали, как работает воздушная тревога в Украине

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, как ВС фиксируют, куда летят вражеские самолеты и ракеты и сколько времени есть у людей, чтобы спрятаться в убежища.

Сигнал воздушной тревоги за 22 дня войны в Украине слышали жители, наверное, каждого даже самого отдаленного городка и поселка. Кого-то звук сирен вгоняет в жуткую панику, кто-то, наоборот, не обращает внимания на каждую тревогу, продолжая заниматься своими бытовыми делами. В интервью "Украинской правде" спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что сирены в городах дают почти сразу, как радиолокационные системы Украины фиксируют угрозу.

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Между запуском ракет или самолетов и звуком воздушной тревоги иногда проходит меньше минуты, говорит спикер ВС. А вот время, когда ракета достигнет своей цели, если это произойдет и ее не уничтожит система ПВО, зависит от расстояния, с которого она запущена. Например, если ракета летит в Киев из Беларуси (расстояние 300 км) со скоростью 800 км/час, то у горожан есть около 20 минут, чтобы спрятаться.

На вопрос УП, как Воздушные силы определяют города, куда следуют вражеские ракеты, Игнат отвечает, что маршрут воздушного объекта фиксируется примерно, с учетом того, что в процессе полета ракета может поменять свой курс или вообще исчезнуть с радаров. Поэтому, если ракеты летят из акватории Черного моря в Винницу, тревогу объявляют в Одессе, Николаеве, Умани, Тульчине, Немирове и Виннице. Как только какой-то город ракета пролетает или ее сбивают системой ПВО, дают отбой тревоги.

Игнат отмечает, что выявить все угрозы невозможно, так как те же ракеты — малозаметные цели с запрограммированным курсом.

"Самолеты еще где-то можно увидеть нашими средствами – разведками, спутниковыми, другими механизмами. А вот отрыв ракеты от них проследить фактически невозможно. А они запускают этих ракет с десяток, двадцаток", — рассказывает Игнат в интервью УП.

Но Воздушные силы фиксируют большинство угроз, несмотря на то, что россияне максимально стараются скрыть движение своих воздушных объектов. Примерно 10% вражеских ракет сбивает система ПВО.

Большинство воздушных тревог, по словам Игната, оповещают людей о прилете вражеских самолетов. При этом крылатая ракета может вылететь и из самолета, поэтому прятаться надо в любом случае для того, чтобы переждать сигнал сирены.

Как писал ранее Фокус, Украина переживает 23-й день войны, которую развязала Россия. По информации Генштаба ВСУ, оккупанты с 24 февраля по 18 марта потеряли 450 танков, 1448 бронированных боевых машин, 72 единицы реактивных систем залпового огня, 205 артиллерийских систем, 879 единиц автомобильной техники, 60 автоцистерн с топливом и 43 единицы средств противовоздушной обороны. Общие боевые потери российской армии в Украине, как утверждают в Генштабе, составляют около 14 200 военнослужащих.