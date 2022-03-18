У ЗСУ розповіли, як працює повітряна тривога в Україні

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, як ЗС фіксують, куди летять ворожі літаки та ракети та скільки часу є у людей, щоб сховатися у сховище.

Сигнал повітряної тривоги за 22 дні війни в Україні чули жителі, напевно, кожного навіть найвіддаленішого містечка та селища. Когось звук сирен вганяє у страшну паніку, хтось, навпаки, не звертає уваги на кожну тривогу, продовжуючи займатися своїми побутовими справами. В інтерв'ю "Українській правді" спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що сирени у містах дають майже одразу, щойно радіолокаційні системи України фіксують загрозу.

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Між запуском ракет або літаків і звуком повітряної тривоги іноді минає менше хвилини, каже спікер ЗС. А ось час, коли ракета досягне своєї цілі, якщо це станеться і її не знищить система ППО, залежить від відстані, з якої вона запущена. Наприклад, якщо ракета летить до Києва з Білорусі (відстань 300 км) зі швидкістю 800 км/год, то містяни мають приблизно 20 хвилин, щоб сховатися.

На питання УП, як Повітряні сили визначають міста, куди прямують ворожі ракети, Гнат відповідає, що маршрут повітряного об'єкта фіксується приблизно з урахуванням того, що в процесі польоту ракета може змінити свій курс або взагалі зникнути з радарів. Тому, якщо ракети летять з акваторії Чорного моря до Вінниці, тривогу оголошують в Одесі, Миколаєві, Умані, Тульчині, Немирові та Вінниці. Щойно якесь місто ракета пролітає або її збивають системою ППО, дають відбій тривоги.

Ігнат зазначає, що виявити всі загрози неможливо, оскільки ті ж ракети — малопомітні цілі із запрограмованим курсом.

"Літаки ще десь можна побачити нашими засобами — розвідками, супутниковими, іншими механізмами. А от відрив ракети від них простежити фактично неможливо. А вони запускають цих ракет із десяток, двадцяток", — розповідає Ігнат в інтерв'ю УП.

Але Повітряні сили фіксують більшість загроз, незважаючи на те, що росіяни максимально намагаються приховати рух повітряних об'єктів. Приблизно 10% ворожих ракет збиває система ППО.

Більшість повітряних тривог, за словами Ігната, повідомляють людей про приліт ворожих літаків. При цьому крилата ракета може вилетіти і з літака, тому ховатися треба у будь-якому разі для того, щоб перечекати сигнал сирени.

Як писав раніше Фокус, Україна переживає 23-й день війни, яку розв'язала Росія. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти з 24 лютого по 18 березня втратили 450 танків, 1 448 броньованих бойових машин, 72 одиниці реактивних систем залпового вогню, 205 артилерійських систем, 879 одиниць автомобільної техніки, 60 автоцистерн із паливом і 43 одиниці засобів протиповітряної оборони. Загальні бойові втрати російської армії в Україні, як стверджують у Генштабі, становлять приблизно 14 200 військовослужбовців.