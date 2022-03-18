14 200 військових та 450 танків: Генштаб ЗСУ озвучив бойові втрати РФ в Україні

За даними військового командування, підрозділи ЗСУ також успішно знищують ворожу авіацію і з першого дня війни ліквідували 93 літаки та 112 вертольотів.

Бойові втрати армії РФ в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення становлять близько 14 200 військовослужбовців. Нову статистику публікує пресслужба Генерального штабу Збройних сил.

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За даними військового командування, окупанти з 24 лютого по 18 березня втратили 450 танків, 1 448 броньованих бойових машин, 72 одиниці реактивних систем залпового вогню, 205 артилерійських систем, 879 одиниць автомобільної техніки, 60 автоцистерн з паливом та 43 одиниці протиповітряної оборони.

Загальні бойові втрати російської армії в Україні, як стверджують у Генштабі, становлять близько 14 200 військовослужбовців.

З першого дня повномасштабного вторгнення підрозділи ЗСУ також успішно знищують ворожу авіацію:

93 літаки;

112 вертольотів;

12 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Щобільше, за даними Генштабу, українські військовослужбовці знищили 3 російські кораблі/катери та 11 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, вранці, 18 березня, російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по Києву. Внаслідок падіння уламків збитої ракети спалахнув 5-поверховий будинок у Подільському районі Києва. Жертвою НС, за даними рятувальників, стала одна людина.

Також повідомляли, що у війні проти України окупанти втратили понад 1 500 одиниць бойової техніки. За даними проєкту Oryx, українським військовослужбовцям також удалося захопити 106 трофейних танків.