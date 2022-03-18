Кількість підтверджених фактів втрат техніки ЗС РФ перевищила 1500 одиниць, — Oryx

З 24 лютого армія РФ втратила сотні БТР, БМП та іншої бронетехніки. Українські військові захопили 106 ворожих танків.

З початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України агресор втратив понад 1500 одиниць техніки. Про це повідомляє проєкт Oryx, який документує такі факти.

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Вказують, що з 24 лютого російські війська втратили 1506 одиниць техніки:

знищено — 698

пошкоджено — 24

покинуто — 220

захоплено — 563

[ + – ] Втрати ЗС РФ

Кожен такий факт підтверджений фото чи відео доказами. Автори зазначають, що реальний рівень втрат набагато вищий, ніж зазначено на сайті. Не вся втрачена техніка потрапляє на фото чи відео.

ЗС РФ втратили 242 танки, з яких 106 перейшли під управління ЗСУ. 224 БМП та БТР різних модифікацій також безповоротно втратили.

Втрати в авіації складають: 13 літаків, 8 БПЛА та 32 вертольоти.

Втрати української сторони оцінюють на рівні 373 одиниць техніки:

знищено — 143

пошкоджено — 5

покинуто — 48

захоплено — 31

Якщо відняти від кількості захопленої техніки ЗС РФ ту, яку українська армія втратила під час боїв, то виходить, що ЗСУ має на 190 одиниць техніки більше, ніж до початку війни.

Додамо, що за даними українського Генштабу, російські війська втратили загалом 3388 одиниць техніки, включаючи БПЛА оперативно-тактичного рівня, гелікоптери, РСЗВ та бронетехніку.

Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по Львівському авіаремонтному заводу. Будівлю повністю знищено, проте вдалося уникнути жертв. Роботи на підприємстві заздалегідь зупинили.

Минулої доби Повітряні сили ЗСУ знищили 14 одиниць ворожої авіації та зупинили на деяких напрямках просування окупантів углиб території.