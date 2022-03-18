Количество подтвержденных фактов потерь техники ВС РФ превысило 1500 единиц, - Oryx

С 24 февраля армия РФ потеряла сотни БТР, БМП и другой бронетехники. Украинские военные захватили 106 вражеских танков.

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину агрессор потерял свыше 1500 единиц техники. Об этом сообщает проект Oryx, документирующий такие факты.

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Указывается, что с 24 февраля российские войска потеряли 1506 единиц техники:

уничтожено — 698

повреждено — 24

покинуто — 220

захвачено — 563

[ + – ] Потери ВС РФ

Каждый такой факт подтвержден фото или видео доказательствами. Авторы отмечают, что реальный уровень потерь гораздо выше, чем указано на сайте. Не вся потерянная техника попадает на фото или видео.

ВС РФ потеряли 242 танка, из которых 106 перешли под управление ВСУ. 224 БМП и БТР различных модификаций также были безвозвратно потеряно.

Потери в авиации составляет: 13 самолетов, 8 БПЛА и 32 вертолета.

Потери украинской стороны оцениваются на уровне 373 единиц техники:

уничтожено — 143

повреждено — 5

покинуто — 48

захвачено — 31

Если вычесть из количества захваченной техники ВС РФ ту, которую украинская армия потеряла в ходе боев, то выходит, что ВСУ имеет на 190 единиц техники больше, чем до начала войны.

Добавим, что по данным украинского Генштаба, российские войска потеряли в общей сложности 3388 единиц техники, включая БПЛА оперативно-тактического уровня, вертолеты, РСЗО и бронетехнику.

Напомним, войска РФ нанесли ракетный удар по Львовскому авиаремонтному заводу. Здание полностью уничтожено, однако удалось избежать жертв. Работы на предприятии были заранее остановлены.

За минувшие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 14 единиц вражеской авиации и остановили на некоторых направлениях продвижение оккупантов вглубь территории.