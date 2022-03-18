14200 военных и 450 танков: Генштаб ВСУ озвучил боевые потери РФ в Украине

По данным военного командования, подразделения ВСУ также успешно уничтожают вражескую авиацию, и с первого дня войны были ликвидированы 93 самолета и 112 вертолетов.

Боевые потери армии РФ в Украине с первого дня полномасштабного вторжения составляют около 14200 военнослужащих. Свежую статистику публикует пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил.

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По данным военного командования, оккупанты с 24 февраля по 18 марта потеряли 450 танков, 1448 бронированных боевых машин, 72 единицы реактивных систем залпового огня, 205 артиллерийских систем, 879 единиц автомобильной техники, 60 автоцистерн с топливом и 43 единицы средств противовоздушной обороны.

Общие боевые потери российской армии в Украине, как утверждают в Генштабе, составляют около 14200 военнослужащих.

С первого дня полномасштабного вторжения подразделения ВСУ также успешно уничтожают вражескую авиацию:

93 самолета;

112 вертолетов;

12 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Более того, по данным Генштаба, украинские военнослужащие уничтожили 3 российских корабля/катера и 11 единиц специальной техники.

Напомним, утром 18 марта российские оккупанты совершили очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков сбитой ракеты загорелся 5-этажный дом в Подольском районе Киева. Жертвой ЧП, по данным спасателей, стал один человек.

Также сообщалось, что в войне против Украины оккупанты потеряли свыше 1500 единиц боевой техники. По данным проекта Oryx, украинским военнослужащим также удалось захватить 106 трофейных танков.