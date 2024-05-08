Враг применил почти все виды вооружения: в Воздушных силах прокомментировали атаку РФ 8 мая

Представитель ПС Илья Евлаш указал, что в День памяти и победы над нацизмом Россия прибегла к циничной атаке по гражданским и критическим объектам украинской инфраструктуры.

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После некоторого затишья российские оккупанты 8 мая в очередной раз совершили комбинированную атаку по Украине. Вражеский обстрел в эфире телемарафона прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

В частности, он рассказал, могут ли Вооруженные силы РФ повторить атаку в подобном масштабе.

"Это серьезная атака с достаточно большим применением различных типов ракет. Конечно, враг анализирует, пытается собирать информацию своей разведки, из открытых источников о том, какие именно объекты удалось поразить", — подчеркнул представитель ПС.

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В то же время Евлаш призвал готовиться к тому, что враг и в дальнейшем продолжит наносить удары. Также он отметил, что с недавних пор несколько уменьшилось применение "Шахедов", однако этой ночью оккупанты применили более 20 ударных БПЛА. "Нам нужно готовиться к отражению всех возможных вариантов воздушного нападения", — подчеркнул Евлаш.

Представитель Воздушных сил добавил, что в День памяти и победы над нацизмом Россия осуществила абсолютно циничную атаку по гражданским и критическим объектам украинской инфраструктуры.

"Для обстрела враг использовал почти все типы вооружения, которые у него есть — это крылатые и управляемые ракеты, аэробаллистические ракеты и БПЛА. Чтобы отразить сегодняшнее воздушное нападение мы применили тактическую авиацию, подразделения РЭБ, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы, которые отражали это воздушное нападение", — сообщил Евлаш.

Представитель Воздушных сил отметил, что враг использовал одну ракету типа "Кинжал"; а также применил еще две баллистические ракеты "Искандер-М"; четыре крылатые ракеты "Калибр", которые сбили защитники — они были запущены из акватории Черного моря.

"33 из 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 уничтожили наши защитники", — сообщил Евлаш.

Напомним, что в ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. ВС РФ использовали 76 воздушных целей — 55 ракет и 21 БПЛА.

Также Фокус писал, что объектами атаки россиян 8 мая стали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. По информации ДТЭК, враг обстрелял три украинские ТЭС. Это привело к серьезному повреждению оборудования.