Не только "Кинжал" и Х-101: какими ракетами ВС РФ массированно атаковали Украину (фото)

Оккупанты применили 76 средств воздушного нападения — 55 ракет и 21 ударный дрон. Попадания зафиксированы в нескольких регионах.

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Ночью 8 мая Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью ракет различных типов и ударных дронов типа Shahed-131/136. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА", — сказал Николай Олещук.

По его словам, оккупанты применили 76 средств воздушного нападения, а именно 55 ракет и 21 ударный дрон:

аэробаллистическую ракету типа Х-47М2 "Кинжал" (пуск состоялся из Тамбовской области — РФ);

две баллистические ракеты типа "Искандер-М" (из Крыма);

четыре крылатые ракеты типа "Калибр" (из акватории Черного моря);

45 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 (с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из района пусков Саратовской области — РФ, акватории Каспийского моря);

крылатую ракету типа "Искандер-К" (из Крыма);

две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69 (из Запорожской области);

21 ударный дрон типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарска, Курской области — РФ).

Для отражения атаки были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска ВС, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ. В результате было уничтожено 59 воздушных целей, а именно:

33 крылатые ракеты типа Х-101/Х-555;

четыре крылатые ракеты типа "Калибр";

две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69;

20 ударных БПЛА типа Shahed.

Олещук отметил, что россияне продолжают атаковать объекты критической инфраструктуры и других важных стратегических объектов.

ВС РФ атаковали мирные города Украины: что известно

Российские военные атаковали мирные города Украины с помощью ракет ат БПЛА. По сообщению "Укрэнерго", враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях. В ДТЭК рассказали, что были атакованы три теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование.

Напомним, 6 мая в ГСЧС сообщили, что на территории лесного массива в Киеве была найдена боевая часть высокоточной ракеты типа Х-69. Для уничтожения понадобилось больше времени из-за ее новизны.