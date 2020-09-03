Село в Харьковской области сгорело из-за лесного пожара

Перед пожаром все люди из села были переселены, поэтому жертв нет. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"У нас есть под размещение людей соответствующее жилье. Вместе с тем, люди отказываются, потому что они переходят либо к своим родственникам, либо к соседям, к друзьям", – сказал он.

Жилье, которое предлагается эвакуированным из-за пожара, предназначалось для обсервации больных коронавирусом. По словам Кучера, зараженных там пока не размещали.

Ситуацию с пожаром глава ОГА назвал контролируемой, потому что ветер стих.

По данным ГосЧС, 2 сентября около 13 часов вблизи с. Горобиевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобиевка и Гряниковка. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара. По состоянию на 7 часов 3 сентября пожар в населенных пунктах ликвидирован, продолжается тушение лесного пожара на площади около 100 га. К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.

Напомним, в прифронтовом поселке Зайцево в Донецкой области после обстрела боевиков вспыхнул пожар. На борьбу с огнем были направлены военнослужащие двух частей ВСУ, для которых поселок является зоной ответственности, а также подразделения ГСЧС.