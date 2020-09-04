Минимум 3 года. Глава Минздрава рассказал, когда в Украине появится качественная медицина

Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Фокусу объяснил, почему он критикует тарифы, рассчитанные Национальной службой здоровья Украины, и рассказал, когда медицина в стране выйдет на приемлемый уровень.

Свое мнение он объяснил на примере частого диагноза – инфаркта Миокарда. По словам министра, тариф на лечение этого заболевания был составлен неверно: "Когда мы считали тариф на лечение инфаркта миокарда, то взяли референтные медицинские учреждения и посмотрели, сколько у них стоит пролечить это заболевание: учли все манипуляции, лекарства. Получилось не 16 001 грн, как было раньше, а 30 108 грн. За эти деньги точно можно пролечить человека от начала и до конца".

Также Степанов заявил, что системы здравоохранения в Украине по факту нет. "Наша медицина — это некий симбиоз советской медицины, рыночных отношений, с какими-то благотворительными фондами и прочим. У нас системы здравоохранения нет, есть лишь какие-то островки оказания медпомощи, их, слава богу, много, но очень часто все держится на энтузиазме врачей», — заявил министр. "Считаю, что три-четыре года должно пройти, чтобы медицина стала на какие-то основы, и дальше начала развиваться. Цель простая — доступность и качество оказания медпомощи". Важным показателем чиновник назвал заработную плату медработников: « Согласно данным Госстата, средняя зарплата в сфере здравоохранения на 30% ниже средней зарплаты по стране. Ну не может хирург в районной больнице с десятилетним стажем зарабатывать 6–7 тыс. грн, это абсурд".

Напомним, ранее Степанов заявлял, что по его мнению "заработная плата врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20-25 тысяч гривен".