Годовщина Минских соглашений: США призвали РФ вывести военных из Украины

Посольство США по случаю шестой годовщины подписания Минских соглашений призвало Россию вывести из Украины вооружение и войска, а также вернуть Украине полный контроль над ее границами.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", – отмечается в сообщении.

Кроме того, американские дипломаты отметили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается непоколебимой.

Напомним, 5 сентября 2014 года в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страна будет бороться за Минские соглашения, так как с ними связаны санкции против России.