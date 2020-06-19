ЕС продлил санкции против РФ за невыполнение минских договоренностей

Из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений главы стран Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев секторальных санкций против России

Об этом решении сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.

"Мы решили, что санкции опять продлят на шесть месяцев", – сказала она.

Секторальные санкции Евросоюза против России были введены в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за такое такое решение.

"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать агрессию России против Украины. Санкции дают четкий сигнал: России необходимо полностью выполнить минские соглашения", – написал он в своем Twitter.

Теперь продление санкций должен официально утвердить Совет ЕС.

Секторальные санкции ЕС предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в энергетике.

Первоначально санкции ввели на пол года и с декабря 2014 года постоянно продолжали.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре 2019 года Совет Европейского cоюза официально согласовал решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против России. Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года.

Послы стран – членов Европейского союза решили продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Крыма, еще на один год.